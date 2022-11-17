Мобилизованные бойцы из Ростовской области записали видео для земляков

Военные получили посылки из Азова и Азовского района
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мобилизованные бойцы из Ростовской области записали видео, в котором поблагодарили своих земляков за посылки с вещами и едой. Это обращение сегодня, 17 ноября, опубликовали журналисты портала 1rnd.ru.
- Дорогие жители Азова и Азовского района, передаем вам большой привет и благодарим вас за то, что потратили время и силы. Нам очень приятно, - сказал один из военных.
Молодой человек признался, что «все было очень полезно, вкусно и пригодилось на передовой».
Добавим, жители Дона уже не первый раз поддерживают своих солдат и офицеров, отправляя подобную помощь. Полезные грузы отправляют из разных районов области. Также сейчас в регионе есть специальный фонд, куда можно перечислить деньги на закупку дополнительных вещей для военных - от обуви и рюкзаков до термоковриков. Всего на счет уже поступил 531 млн рублей.
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