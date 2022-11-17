Карликовый бегемот Найма из Ростовского зоопарка празднует свой день рождения

Бегемотиха из Ростовского зоопарка отмечает свой день рождения. Фото: пресс-служба Ростовского зоопарка.

В четверг, 17 ноября, карликовый бегемот Наймы из Ростовского-на-Дону зоопарка отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 6 лет. Об этом рассказали в пресс-службе зверинца.

Попечители шестилетней бегемотихи заранее поинтересовались, чем ее можно порадовать и принесли в качестве подарков мяч для игр, пальму для украшения экспозиции и картину. Оказывается, Найма очень любит играть мячом во время водных процедур.

Сотрудники ростовского зверинца сделали сюрприз для бегемота в виде торта из тыквы, арбуза и любимых фруктов.

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