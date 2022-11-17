Вечером 17 ноября ливень парализовал движение машин в Ростове-на-Дону

Водители должны быть предельно внимательными и осторожными в непогоду. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

Вечером 17 ноября дождь буквально парализовал движение в Ростове-на-Дону. По данным сервиса «Яндекс. Карты», в конце рабочего дня дорожная ситуация в городе оценивалась на 9 баллов, но ближе к 19 часам улицы все-таки немного освободились, и загруженность снизилась до 6 баллов.

В эти минуты пробки сохраняются на Красноармейской, Ворошиловском, Варфоломеева, Стачки и Стадионной. Частично бардовые Большая Садовая, Малюгиной, Шеболдаева, есть заторы и на ряде других улиц.

Напомним, ранее спасатели предупредили жителей и гостей донской столицы об ухудшении погоды. В ближайшие дни до 22 ноября ожидаются осадки с мокрым снегом, а также ветер до 20 м/с.

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