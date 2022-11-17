Ростовская область заняла 11-е место в рейтинге научно-технологического развития регионов

Исследование провели на основе отчетов Росстата, Роспатента, Минпромторга и других ведомств Фото: Анастасия ОСИПОВА

Ростовская область заняла 11-е место в Национальном рейтинге научно-технологического развития. Итоги этого масштабного исследования опубликовали в ноябре на сайте Минобразования России.

В списке донской край находится между Нижегородской и Калужской областями. При этом в топ-10 вошли Москва, Санкт-Петербург, Башкортостан, Татарстан, Томская, Новосибирская, Свердловская, Ульяновская, Московская и Нижегородская области.

Напомним, сформировать рейтинг поручил президент Владимир Путин по итогам совместного заседания Госсовета и Совета при президенте России по науке и образованию. Анализ показателей на основе отчетов Росстата, Роспатента и Минпромторга провели для того, чтобы стимулировать территории к дальнейшему развитию.

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