Поселковую школу на 1000 мест планируют построить в Ростовской области

На строительство объекта намерены потратить 1,1 млрд рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Темерницком Ростовской области планируют возвести школу на 1000 мест. Подрядчика, который возьмется за эту работу, должны определить уже 22 ноября. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Известно, что заказчиком выступает управление образования Аксайского района. Всего на строительство объекта намерены потратить 1,1 млрд рублей.

Уточняется, что деньги должны выделить из местной казны. Они пойдут на сами строительно-монтажные работы, оборудование, пусконаладку, временные здания и сооружения, а также на утилизацию мусора. Кроме того, в общую сумму включили средства на непредвиденные расходы.

Добавим, проект строительства поселковой школы ранее получил положительное заключение Госэкспертизы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области по нацпроекту завершен капремонт подъездной дороги к поселку

Подрядчик заменил дорожную одежду и выполнил перенос коммуникаций (подробности)