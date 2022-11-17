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НовостиОбщество17 ноября 2022 17:34

В Ростове из-за пожара на Северном эвакуировали 40 человек

Возгорании произошло в квартире на 11 этаже
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Ликвидировать пламя в квартире на Северном в Ростове удалось в 20:02.

Ликвидировать пламя в квартире на Северном в Ростове удалось в 20:02.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове в Северном жилом массиве из многоэтажки эвакуировали 40 человек из-за пожара. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Загорание произошло в доме, на улице Пацаева, 20 Б, в 19:38. При тушении пожара в квартире на 11-м этаже работало звено газодымозащитной службы.

Ликвидировать пламя на площади 15 квадратных метров удалось уже в 20:02. Огонь тушили 4 единицы техники и 16 человек личного состава. Сейчас на месте проводится проветривание.

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