В Ростове из-за пожара на Северном эвакуировали 40 человек

Ликвидировать пламя в квартире на Северном в Ростове удалось в 20:02. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове в Северном жилом массиве из многоэтажки эвакуировали 40 человек из-за пожара. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Загорание произошло в доме, на улице Пацаева, 20 Б, в 19:38. При тушении пожара в квартире на 11-м этаже работало звено газодымозащитной службы.

Ликвидировать пламя на площади 15 квадратных метров удалось уже в 20:02. Огонь тушили 4 единицы техники и 16 человек личного состава. Сейчас на месте проводится проветривание.

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