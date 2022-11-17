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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 18:09

В Волгодонске под колесами Toyota Ipsum пострадала 55-летняя женщина

Несчастный случай произошел на пешеходном переходе
Ангелина СКИБА
Сейчас сотрудники полиции проясняют ситуацию. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сейчас сотрудники полиции проясняют ситуацию. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Вечером 17 ноября в Волгодонске под колесами Toyota Ipsum пострадала 55-летняя женщина. Она с травмами попала в больницу, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Все произошло около 17:35 на проспекте Курчатова. Местная жительница переходила дорогу по нерегулируемой «зебре», но по какой-то неведомой причине оказалась незамеченной водителем. 66-летний мужчина не смог вовремя остановить свое авто и наехал на пешехода.

На месте происшествия уже побывали сотрудники ДПС, сейчас ситуацию проясняют полицейские. Госавтоинспекция напоминает: около переходов водители всегда должны снижать скорость и быть предельно внимательными, особенно аккуратное вождение необходимо в непогоду.

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