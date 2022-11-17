В Каменске-Шахтинском отремонтированную дорогу повредил порыв водопровода

Асфальт в переулке Коммунистическом вздулся от воды. Фото: группа в VK Подслушано в Каменске-Шахтинском

В Каменске-Шахтинском порыв водовода повредил новый асфальт, который не так давно уложили, потратив на это 27 млн рублей. Видео с места происшествия в одной из местных новостных групп 17 ноября опубликовал очевидец.

Мужчина снял на камеру потоки воды и отметил, что проезжая часть на Коммунистическом буквально вздулась. При этом, по словам автора ролика, речь идет не о какой-то улице на окраине города, а о довольно оживленном месте - рядом находятся магазин и детский сад. Случившееся уже разъяснили власти Каменска-Шахтинского.

- По информации водоканала, произошел порыв на центральном водоводе. Сейчас ведутся ремонтные работы, - сообщили в администрации.

Напомним, подобный случай уже был в городе на пересечении переулка Коммунистического и улицы Максима Горького. На этом отрезке пути в конце октября люди заметили небольшую яму. Однако вскоре, по словам каменчан, покрытие в этом месте потрескалось и заметно просело.

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