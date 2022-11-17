Жюри фестиваля «Мир джаза» в Ростове возглавит Игорь Бутман

Фестиваль «Мир джаза» проводят с 1990 года. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области до 21 ноября включительно будут проводить конкурс и фестиваль «Мир джаза». Жюри возглавил народный артист России Игорь Бутман, сообщает сайт донского правительства.

Почти неделю будут выступать на Дону молодые музыканты до 32 лет. Они поборются за Гран-при соревнований и денежный приз. Кроме того, для участников подготовили интересные мастер-классы и творческие встречи. Завершится культурный сбор большим гала-концертом, его представят в музтеатре донской столицы.

Добавим, фестиваль «Мир джаза» проводят с 1990 года по инициативе первого профессора джаза Кима Назаретова. С 2011 года конкурс приобрел статус международного и стал проходить ежегодно.

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Остальные организации еще не решили вопрос или уже определились с тем, как отметят праздник (подробности)