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НовостиОбщество17 ноября 2022 19:36

В Таганроге автомобилисты повредили уже 9 новых трамваев

Теперь составы находятся на ремонте
Ангелина СКИБА
Последствия каждого ДТП: сбой расписания, закупка запчастей и длительный ремонт

Последствия каждого ДТП: сбой расписания, закупка запчастей и длительный ремонт

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области на улицах Таганрога автомобилисты повредили уже 9 новых трамваев. Из-за этого составы остаются в депо на ремонте, рассказали в компании «Синара - ГТР» - в организации, которая сейчас занимается обновлением местной транспортной инфраструктуры.

- Трамваи уходят в депо по вине водителей. Многие забывают, что 23-тонник не сможет остановиться так же быстро, как и легковая машина. Последствия каждого ДТП: сбой расписания, простой машин, закупка запчастей и ремонт, - пояснили специалисты.

Причем обновление каждого состава - дело довольно кропотливое и сложное. Например, только лакокрасочные работы занимают от 3 до 7 дней.

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