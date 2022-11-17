Пасмурная погода ожидается в Ростове-на-Дону 18 ноября

Температура воздуха днем составит +9-11 градусов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пасмурная погода ожидает жителей Ростова-на-Дону в пятницу, 18 ноября. Завтра снова возможны дожди и ветер. Такой прогноз в метеорологическом бюллетене дают синоптики Гидрометцентра.

- Будет облачно с прояснениями, временами ожидается сильный дождь. Ветер будет юго-западным с переходом в северо-западный около 7-12 м/с, ночью и утром порывы должны усилиться до 17-22 м/с. Температура воздуха днем составит +9-11 градусов, - говорится в сообщении.

Отметим, что примерно такую же погоду обещают и на 19 ноября. К слову, об этом жителей и гостей донской столицы ранее предупреждали спасатели. Всех просят быть осторожными. Во время ветра лучшие держаться поодаль от деревьев, рекламных щитов, раскачивающихся вывесок и любых других слабоукрепленных конструкций. Подходить к оборванным проводам категорически запрещено, так как очень опасно.

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