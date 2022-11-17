Сезонные полевые работы в Ростовской области вышли на финишную прямую

Свеклу сейчас собрали с 94% площадей, это 784 тысячи тонн. Фото: сайт правительства РО

Аграрии Ростовской области вывели осенние сельхозработы работы на финишную прямую. Речь идет как о сборе урожая, так и о подготовке к озимому севу. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

- План осенней посевной выполнен, всего озимыми засеяли территорию в 2,8 млн гектаров. В ближайшее время должны завершить уборку свеклы, поздних зерновых, масличных и плодовых культур, - сообщил Виктор Гончаров.

Уточним, свеклу сейчас собрали с 94% площадей, это 784 тысячи тонн. Также к этому моменту обработали 91% площадей под масличными культурами. Их валовый сбор составляет 1 млн 815 тысяч тонн. Урожай поздних зерновых убрали с 65% участков, он превышает 433 тысячи тонн.

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