В Ростовской области главного бухгалтера дома творчества осудили за мошенничество

Дело слушалось в Обливском районном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области главного бухгалтера детского дома творчества осудили за мошенничество на 1 год и 6 месяцев условно. Также к основному наказанию добавили испытательный срок в 2 года, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По данным инстанции, женщина с февраля по декабрь 2019 года зачисляла деньги организации «на банковские счета третьих лиц». В итоге ущерб составил 376 тысяч рублей. Позже выяснилось, что все эти средства злоумышленница потратила по своему усмотрению.

Известно, что на слушаниях в Обливском районном суде главбух полностью признала свою вину и раскаялась. По гражданскому иску она вернула похищенную сумму назад.

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