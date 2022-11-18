В Азове водитель иномарки сбил 52-летнюю женщину

Водитель не успел притормозить и наехал на пенсионерку. Фото: ГИБДД РО

В Азове 52-летняя женщина попала под колеса иномарки. Происшествие случилось 17 ноября около 18:20.

По предварительным данным отдела пропаганды ГИБДД по Ростовской области, 31-летний водитель "Форда Фокус" двигался по улице Севастопольской. В этот момент 52-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель не успел притормозить и наехал на нее.

- В результате ДТП пострадал пешеход и был доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, – сообщили в ведомстве.

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