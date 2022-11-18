В Ростовской области 80% социальных контрактов заключены с семьями, воспитывающими детей

В 2022 году общий объем средств составляет более 966 млн рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области 80% социальных контрактов заключили с семьями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На помощь жителям Дона направлено больше 65 млн рублей. Все деньги распределены между районами области. Жители могут заключить контракт для поиска работы, ведения предпринимательства, личного хозяйства и другие способы, которые помогут преодолеть трудную жизненную ситуацию. В последнее время актуально приобретение вещей первой необходимости. По словам заместителя главы области Андрея Пучкова, такой способ поддержки жителей – один из самых востребованных.

- Сумма, предоставляемая в рамках заключенного соцконтракта, может достигать 350 тысяч рублей. Денежные средства – это не просто пособие, а возможность качественно улучшить свою жизнь, открыть свое дело, найти достойную работу или организовать личное подсобное хозяйство.

В Ростовской области за последние два года уже исполнено больше 14 тысяч контрактов. Доходы семей увеличились почти в 1,5 раза.

За текущий год в регионе заключили почти 7000 социальных контрактов, 80% из которых – с семьями, где есть дети. При заключении соцконтракта на поиск работы житель должен быть зарегистрирован в качестве безработного в территориальной службе занятости. Сумма контракта на поиск работы составляет 57 тысяч рублей.

Для создания бизнеса максимальная сумма соцконтракта составляет 350 тысяч рублей. Средства могут быть направлены на организацию дополнительных рабочих мест или открытие новых предприятий.

Для развитие личного подсобного хозяйства может быть выделена сумма порядка 200 тысяч рублей. На эти деньги можно приобрести сельхозтехнику, увеличить поголовье животных или домашней птицы.

Отметим, что финансирование идет из федерального и областного бюджетов. В 2022 году общий объем средств составляет более 966 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В донском Пенсионном фонде рассказали, кто получит новое единое пособие на детей с 1 января 2023

Объясняем, каким будет размер выплаты и как ее оформить

(Подробности)