Ростов и еще пять муниципалитетов не получили паспорта готовности к зиме

Местные администрации разрабатывают дорожные карты для устранения проблем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростов-на-Дону и еще пять муниципалитетов не получили паспорта готовности к зиме. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Сегодня к отопительному сезону 2022-2023 годов готовы девять городов и 34 района. Из всех 55 муниципалитетов проверка не прошла только в шести из-за отсутствия отопления.

Паспорта готовности к зиме не получили Азов, Ростов, Новочеркасск и Пролетарский, Сальский, Семикаракорский районы. Из-за чего местные администрации разрабатывают дорожные карты для устранения проблем, которые зафиксировало Северо-Кавказское управление Ростехнадзора.

По словам заместителя министра ЖКХ области Антонины Пшеничной, в 2022 году отмечается положительная динамика получения паспортов готовности. За 2021 год из всех муниципалитетов их не получили 19 районов и городов.

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