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НовостиОбщество18 ноября 2022 5:39

В Ростове на проспекте Буденновском запретят остановку и стоянку автомобилей

Ограничения вступят в силу с 21 ноября
Лейла МИРИШОВА
Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах

Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону автомобили не смогут останавливаться и парковаться на проспекте Буденновском. Об этом сообщили в городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Ограничения вступят в силу с 21 ноября. Запрет для транспорта будет действовать на участке от дома №45 до пересечения улицы Пушкинской. Причиной этого решения стали изменения схемы организации дорожного движения для повышения пропускной способности.

Отметим, что автомобилистам стоит быть внимательнее и заранее продумывать свой маршрут.

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(Подробности)