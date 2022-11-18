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НовостиОбщество18 ноября 2022 6:36

Росавиация продлила ограничение полетов из ростовского аэропорта Платов до 27 ноября

Режим временного ограничения полетов продлен в 11 российских аэропортах страны
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Вылететь из аэропорта Платов нельзя будет вплоть до 27 ноября 03:45.

Вылететь из аэропорта Платов нельзя будет вплоть до 27 ноября 03:45.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ограничения на полеты из аэропорта Платов в Ростове-на-Дону продлили до 27 ноября. Об этом сообщила Росавиация 18 ноября.

Также будут ограничены полеты в аэропорты: Анапа, Брянск, Белгород, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Отметим, что российским Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Все другие аэропорты страны работают штатно.

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