Двух ошибочно мобилизованных из Ростовской области вернули домой

Люди уже находятся дома с семьями. Фото: Мария ЛЕНЦ

Двух ошибочно мобилизованных жителей Ростовской области вернули домой после обращения их родственников. Нарушения призыва были связаны с тем, что у мужчин были ограничения по здоровью. Об этом сообщили в отделении Общероссийского народного фронта в донском регионе.

На горячую линию организации обратилась супруга мобилизованного Дмитрия Аксюка Алина Аксюк. Супруги воспитывают годовалую дочь, а его жена находится в положении. Кроме того, у мужчины были проблемы со спинными дисками, гемангиома и остеохондроз. Ситуация в семье не давала отсрочки, однако мужчину должны были освободить из-за проблем со здоровьем.

Другой мобилизованный Алексей Байдиков страдает от синдрома Пьера Мари-Бамбергера. При таком заболевании у пациента происходят системные поражения соединительной ткани, булла верхней доли правого легкого и многие другие серьезные нарушения. 10 лет назад Байдикова признали годным с ограничениями, и он прошел службу в армии. Однако с тех пор его состояние значительно ухудшилось.

Сотрудники отделения поработали с каждым обращением. Оба мобилизованных вернулись домой.

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