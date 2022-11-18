На выходных в Новочеркасске ожидается до 13 градусов и дожди

В субботу в столице казачества днем будет до 14 градусов тепла. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Относительно теплую для конца ноября, но пасмурную погоду обещают метеорологи на предстоящих выходных в Новочеркасске. О чем свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Погода.

В субботу, 17 ноября, в столице казачества днем будет до 14 градусов тепла, а ночью — до шести. Весь день будет лить дождь. Ветер южный и юго-западный, от 5 до 8 метров в секунду.

В воскресенье, 18 ноября, в Новочеркасске будет до 10 градусов в дневные часы. Ночью столбик термометра опустится до шести градусов. С утра и до обеда будет облачно с пояснениями, а вечером пойдет дождь. Ветер стихнет до 1,5-3,7 метров в секунду.

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