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НовостиОбщество18 ноября 2022 7:49

Завершается тестирование сервиса СБП для трансграничных переводов

Пользователи получат больше возможностей по переводам средств в страны СНГ
Наталья ВЕСНИНА
Завершается тестирование сервиса СБП для трансграничных переводов

Завершается тестирование сервиса СБП для трансграничных переводов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завершает тестирование сервиса системы быстрых платежей для трансграничных переводов ВТБ. Банк готовится запустить его в числе первых банков после принятием решения Центробанком РФ.

- В части тарифов мы приветствуем решение регулятора и считаем его вполне приемлемым для будущих пользователей сервиса, - рассказал начальник управления «Переводы» ВТБ Алексей Хранилов.

Ранее банк запустил собственный сервис переводов по номеру телефона в страны СНГ, первой из которых стала Армения. Сервис стал дополнением к уже действующим переводам в дружественные страны по банковским реквизитам. На прошлой неделе у клиентов банка появилась возможность переводов в страны СНГ по номеру карты.