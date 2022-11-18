Завершается тестирование сервиса СБП для трансграничных переводов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завершает тестирование сервиса системы быстрых платежей для трансграничных переводов ВТБ. Банк готовится запустить его в числе первых банков после принятием решения Центробанком РФ.

- В части тарифов мы приветствуем решение регулятора и считаем его вполне приемлемым для будущих пользователей сервиса, - рассказал начальник управления «Переводы» ВТБ Алексей Хранилов.

Ранее банк запустил собственный сервис переводов по номеру телефона в страны СНГ, первой из которых стала Армения. Сервис стал дополнением к уже действующим переводам в дружественные страны по банковским реквизитам. На прошлой неделе у клиентов банка появилась возможность переводов в страны СНГ по номеру карты.