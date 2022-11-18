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НовостиОбщество18 ноября 2022 8:00

Аномальное потепление и дожди ожидаются в Ростове на выходных

Дневная температура воздуха может подняться до +13 градусов
Ангелина СКИБА
Осадки ожидаются в основном в субботу

Осадки ожидаются в основном в субботу

Фото: Иван МАКЕЕВ

Дожди и аномальное тепло прогнозируют синоптики на выходные 19 и 20 ноября в Ростове-на-Дону. Погодные ожидания обновили на сайте Гидромтецентра.

Так, в субботу в донской столице дневная температура воздуха может подняться до +13 градусов, в воскресенье ожидается около +9. По ночам столбики термометров будут находится в районе +6-8 градусов.

Осадки ожидаются в основном 19 ноября, но мокрого снега не предвидится. Отметим, ранее спасатели предупредили о непогоде, которая продлится в регионе до 22 ноября.

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