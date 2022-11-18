В Ростове-на-Дону появится умный магазин без продавцов

Ростовский умный магазин станет часть большого инвестиционного проекта из «губернаторской сотни». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый умный магазин в Ростове откроет компания бизнесмена Алексея Фролова. Об этом сообщили на заседании совета по инвестициям при губернаторе Ростовской области.

Магазин станет часть большого инвестиционного проекта, который решением совета по инвестициям был принят в перечень «губернаторской сотни». Кроме умного магазина в данный проект входят пять автоматических АЗС и две модульных, шесть автоматических автомоек, которые будут построены за 1,128 миллиарда рублей.

Уточняется, что новые автозаправки появятся в Ростове и Новочеркасске, а также в селе Песчанокопском, мойки - в донской столице, Шахтах и Аксайском районе, модульные АЗС – в Тарасовском районе, а умный магазин – в Ростове-на-Дону.

- В настоящее время два объекта компании уже введены в эксплуатацию – это автомойка в донской столице и АЗС в Новочеркасске, - отметил министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев. – Еще на четырех объектах ведутся строительно-монтажные работы.

Отметим, что в сферу интересов компании, которая представила этот инвестпроект, входит управление энергоресурсами, автозаправочные системы, гостиничный бизнес, IT-технологии, рыбодобыча и переработка. Также фирма занимается реализацией проекта модернизации магазинов, нацеленной на увеличение потока клиентов. С помощью технологии Flash&Go покупатель может просто взять товар с полок и выйти из магазина, а камера просто считывает с человека биометрические данные и снимет деньги.

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