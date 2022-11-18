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НовостиОбщество18 ноября 2022 8:41

Работу властей Ростовской области собираются перевести на отечественное ПО к маю 2023 года

Эту задачу поставил губернатор Василий Голубев
Ангелина СКИБА
Перевод на новое программное обеспечение ведут при поддержке Минцифры

Перевод на новое программное обеспечение ведут при поддержке Минцифры

Фото: Василий Вахрин

В Ростовской области к маю 2023 года чиновники должны перейти в своей работе на полное отечественное программное обеспечение. Такую задачу на заседании совета по импортозамещению поставил губернатор Василий Голубев.

- Окончательный переход исполнительных органов и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций на использование отечественных офисных пакетов должен произойти к 1 мая 2023 года, - сказал Василий Голубев.

Глава региона подчеркнул, что никаких сдвижек по срокам быть не может, а все вопросы необходимо решать уже сейчас и максимально быстро.

Добавим, пока что при поддержке Минцифры на Дону продолжают переход на российские аппаратные средства и ПО. К этому моменту завершается обеспечение 18 тысяч участников электронного документооборота.

Отметим, власти разных уровней в регионе ранее начали пользоваться продуктом «Опция «Редактирование файлов» на основе программы МойОфис. В этот пакет входят текстовый редактор, редактор таблиц, средство просмотра и редактор презентаций, почтовый клиент.

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