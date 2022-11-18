Эксперты отметили в ноябре рост спроса на розничные кредиты Фото: Иван Макеев

Эксперты фиксируют тренд по восстановлению рынка розничного кредитования. За первую половину ноября физлица увеличили спрос на кредиты на 27% по сравнению с первой половиной октября и на 14% – с первой половиной сентября. По оценкам ВТБ, всего во втором полугодии продажи розничных кредитов на рынке могут вырасти более чем в 1,5 раза по сравнению с первым.

С начала ноября клиенты банка оформили кредиты на сумму порядка 75 млрд рублей. Спрос на потребительские кредиты вырос на треть, более чем до 40 млрд рублей. Больше всего объем сделок увеличился в автосегменте.

К росту потребительской активности во втором полугодии приведут несколько факторов, в числе которых – стабилизация экономической ситуации, сохранение ключевой ставки ЦБ РФ и отложенный спрос.

- Ноябрь показывает позитивную динамику спроса населения на кредитные продукты, мы видим, что рынок восстанавливается после снижения в начале октября. Это позволяет нам сохранять планы по росту рынка во втором полугодии примерно в 1,5 раза, а всего за год российские банки могут превысить знаковую отметку в 10 трлн рублей продаж, что ниже рекордов прошлого года, но сопоставимо с показателями 2020-го, – комментирует Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.