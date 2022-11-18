В Ростовской области обнаружили тело упавшего с крыши мужчины

Следователи начали проверку по факту нахождения тела мужчины в Белой Калитве. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Белой Калитве Ростовской области 17 ноября упавший с крыши высотного здания бизнесмен погиб, проводится проверка. Об этом корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Ростовской области.

- По факту обнаружения тела мужчины в Следственного управления по Ростовской области проводится доследственная проверка, - рассказали в ведомстве.

По результатам проведения проверки будут установлены все обстоятельства происшедшего.

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