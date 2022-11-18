Ростовская АЭС - одно из крупнейших предприятий стратегического назначения на юге страны Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгодонске нескольких сотрудников Ростовской АЭС коснулась частичная мобилизация. Эту информацию сегодня, 18 ноября, на пресс-конференции озвучил директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Сальников.

- Не назову точную цифру, так как это закрытая информация. Большинство специалистов имеют бронь, но несколько человек ранее получили повестки. Сейчас они находятся в Вооруженных силах России, - сообщил Андрей Сальников.

Эксперт добавил, что основной задачей для донских атомщиков остается обеспечение выработки электроэнергии для населения.

Напомним, Ростовская АЭС - одно из крупнейших предприятий стратегического назначения на юге страны. Станция обеспечивает энергоресурсом Волгоградскую и Ростовскую области, Краснодарский и Ставропольский края.

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