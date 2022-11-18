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НовостиОбщество18 ноября 2022 9:27

В Таганроге до 25 ноября перекрыли движение по улице Чехова

Это сделали из-за ремонта канализационного коллектора
Ангелина СКИБА
Перекрытый участок можно будет объехать

Перекрытый участок можно будет объехать

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области жителей и гостей Таганрога предупредили о перекрытии улицы Чехова. Информацию можно найти на сайте местной администрации.

- До 25 ноября водители не смогут проехать по участку от Чехова, 360 до улицы Галицкого. Объезд будет осуществляться согласно правилам дорожного движения, - сообщили власти.

Добавим, ограничение введут из-за восстановительных работ на аварийном участке канализационного коллектора.

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