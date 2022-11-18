В Морозовске водитель иномарки сбил на «зебре» 8-летнего мальчика

Несчастный случай произошел на пересечении Ворошилова и Андреева. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Морозовске 8-летний мальчик попал в больницу, после того как его сбила иномарка. Это произошло утром 18 ноября, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Известно, что на пересечении Ворошилова и Андреева ребенок переходил дорогу по «зебре», но это не уберегло его от невнимательного водителя на Volkswagen. Почему 62-летний мужчина не затормозил вовремя, сейчас разбираются полицейские. Юному пешеходу оказали всю необходимую помощь.

Донским автолюбителям в очередной раз напоминают: около переходов всегда нужно снижать скорость. На таких участках пути требуется особая внимательность.

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