В суде рассмотрят дело жителя Ростовской области за убийство матери

Житель Сальска осужден за убийство матери. Фото: СК по РО.

В Ростовской области в суд направлено уголовное дело для применения принудительных мер медицинского характера в отношении жителя Сальска Ростовской области. Мужчину уличили в убийстве собственной матери. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Ростовской области.

В данный момент расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, уличенного в совершении общественно опасного деяния, завершено. По версии следствия, в сентябре текущего года мужчина, находясь в Сальске, во время ссоры со своей 59-летней матерью, нанес ей множественные удары руками кухонным ножом в область головы, шеи и туловища. Женщина от полученных повреждений скончалась на месте.

В соответствии с заключением судебной психиатрической экспертизы, было установлено, что мужчина страдает психическим заболеванием, лишающим его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими и нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях спецтипа с интенсивным наблюдением.

Сейчас уголовное дело с утвержденным постановлением направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера.

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