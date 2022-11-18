«Единая Россия» заявила о поддержке проекта донского бюджета на трехлетку

Фото: пресс-служба Единой России

Депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании поддержат в первом чтении проект регионального бюджета на 2023-2025 годы, который областной парламент будет рассматривать на ближайшем заседании.

Проект будущего бюджета неразрывно связан с народной программой партии, сформированной из предложений жителей, пояснил руководитель фракции, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Владимир Ревенко.

«Что такое народная программа конкретно для Ростовской области? Это важные для людей социально значимые объекты - построенные или отремонтированные поликлиники, школы, детские сады, парки, автодороги, почтовые отделения, спортплощадки и многое другое. И они, к слову, предложены жителями региона. Наши депутаты провели необходимую работу с муниципалитетами, исполнительной властью региона, чтобы конкретные задачи программы были подкреплены необходимыми средствами. В проекте бюджета мы это увидели», - отметил Владимир Ревенко.

По его словам, даже несмотря на негативные внешние факторы бюджет сохраняет устойчивость и социальную направленность. Так, по направлениям социальной политики в будущем году планируется выделить более 87 млрд рублей, на образование – более 69 млрд, на здравоохранение – 26 млрд.

К примеру, только на продолжение и завершение работ по строительству и реконструкции школ и детских садов в Азовском, Аксайском, Егорлыкском, Красносулинском, Мясниковском, Цимлянском, Шолоховском районах, городах Азове, Батайске и Ростове-на-Дону в 2023-2024 годах предусмотрено более 10 млрд рублей.

Партийная фракция, активисты «Единой России» возьмут на сопровождение каждый строящийся или реконструируемый объект, подчеркнул Владимир Ревенко.