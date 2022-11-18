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НовостиОбщество18 ноября 2022 11:23

В Ростовской области суд оправдал подозреваемого в убийстве

Завершения следствия и окончательного приговора мужчина ожидал с октября 2021 года
Ангелина СКИБА
Вердикт вынесли в Морозовском районном суде

Вердикт вынесли в Морозовском районном суде

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области оправдали подозреваемого в убийстве. Мужчина был освобожден из-под ареста прямо на слушаниях после оглашения приговора. Об этом 18 ноября рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

- Установлено, что смертельный исход произошел после необходимой обороны, что в соответствии со статьей 37 УК РФ не образует состава преступления, - пояснили в инстанции.

Ранее следователи считали, что подозреваемый намеренно нанес смертельную рану своему знакомому, но эту версию в итоге опровергли. Выяснилось, что друзья, действительно, выпивали вместе и в какой-то момент между ними разгорелся конфликт.

Самый разгоряченный спорщик вдруг решил убить своего оппонента и напал на него. Тот защищался как мог и в итоге получил перелом левой кисти. Сбежать из комнаты было невозможно, тогда мужчина ударил агрессора ножом в грудь. Это ранение оказалось смертельным.

Выжившего в поножовщие сразу же заподозрили в убийстве и отправили в СИЗО. Под стражей мужчина находился с октября 2021 года.

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