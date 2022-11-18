Жителя Ростовской области осудили за разбойные нападения на букмекерские конторы

Мужчину признали виновными сразу по трем уголовным статьям Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима получил участник банды, которая промышляла грабежами и разбойными нападениями на букмекерские конторы. Об этом 18 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным следствия, подозреваемый вступил в преступное сообщество не позднее 2010 года. Мужчина подвозил своих подельников к игровым залам и оставался на улице, чтобы следить за ситуацией. В этот момент вооруженные бандиты в масках и перчатках врывались в помещения, связывали кассиров и забирали деньги. После таких налетов водитель помогал группе сбегать с места преступления.

- Также выяснилось, что в обязанности задержанного входило хранение у себя дома взрывных веществ, в том числе тротила, - добавили в пресс-службе судов региона.

Сам подозреваемый признал на слушаниях, что работал с преступниками, но выставил себя за обычного таксиста. Он якобы просто выполнял заказы и особо не вникал в дела пассажиров. Однако в суде не поверили этим словам и признали мужчину виновным сразу по трем уголовным статьям.

Добавим, стороне обвинения удалось доказать только два нападения банды, во время которых были похищены суммы в 19,9 тысячи и 41,9 тысячи рублей.

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