Адвоката будут судить за попытку мошенничества на 585 тысяч рублей в Ростовской области

Если преступление докажут, адвокату могут ограничить свободу Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области будут судить адвоката Адвокатской палаты региона. Специалиста подозревают в попытке мошенничества на сумму в 585 тысяч рублей, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, летом этого года юрист обманул свою подзращитную, которая проходила обвиняемой по уголоному делу. Мужчина пообещал клиентке, что за деньги сможет добиться для нее наказания, не связанного с лишением свободы.

Женщина поверила и передала «помощнику» нужную сумму, но желанного так и не добилась - судебного защитника с полученным подкупом задержали сотрудники УФСБ.

Известно, что адвокат уже признал свою вину и находится под арестом. Если его вину по статье «Покушение на мошенничество» докажут, ему грозят штраф или ограничение свободы.

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