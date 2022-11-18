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НовостиОбщество18 ноября 2022 15:20

В Ростове по факту гибели двух человек из-за падения крана возбудили дело

Опрокидывание башенного строительного крана произошло в Пролетарском районе города
Анастасия ТАЛЫЗИНА
На стройобъекте, на улице Берберовской в Ростове, опрокинулся башенный строительный кран. Фото: пресс-служба СК по Ростовской области.

На стройобъекте, на улице Берберовской в Ростове, опрокинулся башенный строительный кран. Фото: пресс-служба СК по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону по факту гибели двух человек на строительном объекте в Пролетарском районе возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ростовской области.

Как уточняется, дело было заведено по признакам состава преступления «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». По предварительным данным, 18 ноября на стройобъекте, на улице Берберовской в Ростове, опрокинулся башенный строительный кран.

В результате падения конструкции двое рабочих скончались на месте происшествия. Сейчас проводится осмотр места происшествия и устанавливаются все обстоятельства инцидента. Назначены технические и судебно-медицинские экспертизы.

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