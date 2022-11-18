Прокуратура начала проверку после гибели двух рабочих на стройплощадке в Ростове

Из-за падения башенного крана погибли крановщик и разнорабочий Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростове-на-Дону начали проверку после гибели двух рабочих на улице Берберовской. Об этом вечером 18 ноября сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

- Организована проверка соблюдения законодательства в сфере охраны труда. Также взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»), - прокомментировали в ведомстве.

Известно, что на место происшествия ранее выехал исполняющий обязанности прокурора Пролетарского района донской столицы Юрий Переверзев. Параллельно продолжают работать следователи, уже назначены судебно-медицинские и технические экспертизы.

Напомним, трагедия произошла сегодня около 16.55. На одной из строительных площадок рухнул башенный кран. После этого, по предварительным данным, погибли машинист крана и разнорабочий.

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