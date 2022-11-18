Кабинет компьютерной томографии откроют в диагностическом центре Таганрога

Подобного аппарата нет в других медучреждениях приморского города. Фото: группа в VK администрации Таганрога

В Ростовской области новый томограф закупили для консультативно-диагностического центра Таганрога. Сейчас этот аппарат устанавливают, он должен заработать уже в январе 2023 года.

- На новый кабинет компьютерной томографии были выделены бюджетные средства. Подобного аппарата в нашем городе нет. Он в том числе предназначен для оценки органов брюшной полости, почек и костей черепа, а также его структуры. При сканировании получает точное изображение, - рассказала главный врач КДЦ Оксана Лищук.

Добавим, томограф для медучреждения приобрели за 18 млн рублей в рамках губернаторского проекта «Народный совет». Предполагается, что кабинет будет работать в две смены.

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