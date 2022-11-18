В Шахтах начали проверять информацию о сироте, которая за 23 года не получила жилье

Личная жилплощадь была положена шахтинке по закону Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В Шахтах начали проверять информацию о нарушении прав сироты. Об этом рассказали 18 ноября в пресс-службе управления Следственного комитета России по Ростовской области.

Как пояснили в ведомстве, предположительно, пострадавшей оказалась 39-летняя местная жительница, которая не воспитывалась в семье. В 16 лет она покинула детский дом, но к этому моменту почему-то живет в общежитии, а не в собственной квартире, которая ей была положена по закону.

Об этой несправедливости ранее сообщили донские СМИ, позже ситуацией заинтересовались следователи.

- Для проверки всех опубликованных сведений и доводов организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в пресс-службе Следкома.

После того, как детали прояснят, по этому делу должны принять процессуальное решение.

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