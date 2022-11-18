Европейских оленей выпустили на территории заказника в Ростовской области

Сохатые родились вольерах и теперь привыкают к новым условиям. Фото: сайт правительства РО

18 ноября в Ростовской области на территории заказника «Горненского» выпустили несколько европейских оленей. Они родились в вольерах и теперь будут постепенно адаптироваться к новым условиям. Всего до конца года вольную жизнь должны начать 14 сохатых и 7 ланей.

- Сохранение биоразнообразия - одна из важнейших задач. В рамках областной программы с 2011 года ведется масштабная работа по разведению копытных, с 2016 года территорию вольера ежегодно покидают до 20 особей, - сообщила заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Алла Кушнарева.

Государственный заказник «Горненский» - особо охраняемая природная территория регионального значения. Здесь занимаются сохранением и восстановлением редких и исчезающих видов животных, а также ценных пород, полезных для хозяйства и науки. Сейчас в вольерах заказника находятся 60 европейских оленей, 40 европейских ланей, 13 муфлонов и два верблюда.

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