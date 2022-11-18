Угонщиков внедорожника Toyota Land Cruiser поймали в Ростовской области

Машину пытались украсть у жителя Ростова-на-Дону. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

В Ростовской области поймали угонщиков внедорожника Toyota Land Cruiser. Теперь нарушителям грозит до 10 лет тюрьмы, возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе управления МВД России по региону.

Сначала с заявлением в полицию пришел житель Ростова-на-Дону. Мужчина сообщил, что оставил свой транспорт рядом с работой, но уже вечером не нашел его на месте. Правоохранители сразу же изучили записи с ближайших камер наблюдения и вычислили преступников.

Оказалось, машина заинтересовала двух сообщников. Они дождались, когда рядом с «добычей» никого не будет, открыли дверь смарт-ключом и перегнали Toyota за город. Однако радовались удачной краже они недолго, очень быстро их нашли полицейские.

Подозреваемые не успели ничего предпринять, поэтому у них изъяли поддельное свидетельство о регистрации транспорта, тот самый смарт-ключ, которым они пользовались, и, конечно же, машину, - ее в итоге вернули владельцу. Добавим, задержанные были из другого региона, один из них уже ранее судим.

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