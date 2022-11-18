Жителям Дона рекомендуют проверить, к какой группе относится собственная недвижимость

Всего определили 12 групп и 190 подгрупп для различных объектов и сооружений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Ростовской области проведут государственную кадастровую оценку зданий, помещений, сооружений, объектов строительства и машино-мест. В связи с этим жителям региона стоит проверить, к какой группе недвижимости относится их имущество, отмечают власти.

Всего определили 12 групп и 190 подгрупп. Неверное отнесение объекта к определенной категории может привести к завышению кадастровой стоимости. Часто подобные ошибки, по словам специалистов, происходят из-за противоречивости сведений ЕГРН.

Проконтролировать этот вопрос можно на сайте ГБУ РО в разделе «Деятельность / Кадастровая оценка / Группировка (сегментация) объектов недвижимости». Там уже указано итоговое разделение видов недвижимости и есть перечень объектов, в отношении которых нет четких определений в ЕГРН.

Добавим, если владелец имущества не согласится с результатами группировки или же его недвижимость находится в списке с противоречивыми сведениями, следует напрямую обращаться в ГБУ РО.

АЛЛО!

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