Жителей Ростова насторожило скопление пожарных и скорой помощи в центре города

Происходящее на камеру сняли очевидцы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вечером 18 ноября жителей Ростова-на-Дону насторожило количество машин экстренных служб и полиции на пересечений Большой Садовой и переулка Братского. Фотографии, сделанные издалека около подозрительного участка, очевидцы опубликовали в социальных сетях.
- В полной готовности стоят пожарные машины, скорая помощь. Также к дому прибыли полиция и кинологи с собаками. Подробности неизвестны, - сообщил в VK один из жителей Ростова.
Предварительно, в здании на Большой Садовой могло быть задымление. Так или иначе, никакой тревожной информации по указанному адресу от пресс-службы МЧС этим вечером не поступало.
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