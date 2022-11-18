Жителей Ростова насторожило скопление пожарных и скорой помощи в центре города

Происходящее на камеру сняли очевидцы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 18 ноября жителей Ростова-на-Дону насторожило количество машин экстренных служб и полиции на пересечений Большой Садовой и переулка Братского. Фотографии, сделанные издалека около подозрительного участка, очевидцы опубликовали в социальных сетях.

- В полной готовности стоят пожарные машины, скорая помощь. Также к дому прибыли полиция и кинологи с собаками. Подробности неизвестны, - сообщил в VK один из жителей Ростова.

Предварительно, в здании на Большой Садовой могло быть задымление. Так или иначе, никакой тревожной информации по указанному адресу от пресс-службы МЧС этим вечером не поступало.

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