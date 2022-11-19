В Ростове ограничат скорость движения на проспекте Стачки

Меру вводят для повышения безопасности движения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове с 26 ноября ограничат скорость движения на участке проспекта Стачки. Об этом сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения.

Скорость будет ограничена до 40 км/ч в районе дома № 217. Как объяснили в администрации, такая мера связана с изменением организации дорожного движения при подходе к пешеходному переходу по Стачкам. Главная задача — повысить безопасность на дорогах.

Напомним, с 15 до 20 ноября будет ограничено движение на проспекте Стачки в районе дома № 352 и в районе пересечения проспекта Стачки и улицы Пескова.

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