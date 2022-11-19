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НовостиОбщество19 ноября 2022 7:47

Власти сообщили о готовности коммунальных служб Ростова к зиме

Специалисты проверили состояние спецтехники
Михаил СТРИЖЕВ
Заключены контракты на поставку противогололедных материалов.

Заключены контракты на поставку противогололедных материалов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коммунальные службы Ростова готовы к работе в зимний период 2022 — 2023. Об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, в парке спецтехники 256 единиц техники. Предприятия, которые занимаются содержанием улично-дорожной сети, прошли проверку. Были проконтролированы процесс переоборудования коммунальной техники, функционирование бортовых навигационных приборов, подготовка противогололедных материалов и наличие площадок для временного складирования снега.

— Заключены договоры на поставку противогололедных материалов. Заготовка противогололедных материалов и реагентов будет продолжаться в течение всего зимнего периода, — говорится в сообщении.

Напомним, в выходные синоптики ожидают снег и гололедицу в Ростовской области. Ранее мы публиковали подробный прогноз на 19 и 20 ноября.

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