Сотни домов в Ростове останутся без света на неделе 21 — 27 ноября

Отключения пройдут во многих районах города. Фото: Алексей ФОКИН

Отключения электричества пройдут в Ростове-на-Дону с 21 по 25 ноября. Информацию об этом опубликовала компания «Донэнерго». Рассказываем, какие дома и когда останутся без света.

21 ноября

9.00 — 16.00

Пер. Державинский 4-44, 21-45; ул. Красных Зорь 139-155, 136-146; ул. Седова 153-193, 62-96; ул. Н. Бульварная 103-119; ул. 7 Февраля 1-9, 2-10; ул. Ломоносовская 1-31, 2-32; пер. Нахичеванский 11-19, 10-28; ул. Петровская 81-93, 100-118; ул. Станиславского 211-243; пер. Грибоедовский 1-51, 54-72; ул. Социалистическая 208-240, 209-221; ул. Гоголевская 1-37, 2-40; ул. 7 Февраля 22-54, 25-61; ул. Б.Садовая 184-186; просп. Театральный 23-43; ул. Суворова 113-117, 125; пер. Трамвайщиков 26-36; пер. Крепостной 73-75, 83, 76-96; ул. Журавлева 45/103; ул. Б.Садовая 125-127

9.00 — 17.00

Ул. Мелитопольская 7-17, 8-20; ул. 12 декабря 42-68, 31-47; ул. Пугачёва 2-24, 1-23; ул. Молодёжная 32-60, 29-59; Экономическая 1-23, 4-22, Курчатова 4а-38; Грисенко 7-17; ул. Пугачёва 25-47, 28-46; ул. Молодёжная 61-83, 62-78; ул. Грисенко 7-17, 8-16; ул. Лихачёва 3-15, 4-12; ул. Детская 137-159, 136-156; ул. Марины Расковой 21-61, 24-60; ул. Портовая 366, 370, 372, 372б/27б; ул. Магнитогорская 99В/19, 132-174, 71-99; пер. 3-й Поселковый 25-31, 38-40; ул. 2-я Володарского 237-289; ул. Кузнечная 161-271, 240-244; ул. Судостроительная 41-43, 34-40; пер. Аэроклубовский 40-48, 41-47

10.00 — 12.00

Пер. Защитный 14-18, 17-21; пер. Кавалерийский 8, 16/72, 11/57; ул. Межевая 2-78, 1-87; ул. Нагорная 2-86, 1-71; ул. Профсоюзная 45, 6-98; пер. Солдатский 1-13, 2-14; пер. Ярославский 24-26, 27-29, 19/71

12.00 — 16.00

Ул. Герасименко 10,12,12/А,14,16; ул. Погодина 6/Б, 6/В, 8, 10, 12; ул. Нагибина 27, 27/А, 29/1

22 ноября

9.00 — 12.00

Ул. Доватора 144/6, 144/11, 144/25, 207/6, 211, 225, 191/30, 144/9; ул. Журнальная 18; ул. Западная 95/1, 103-117; ул. Персиковая 1/3, 25/3, 7-35, 2-36; ул. Пшеничная 13-15, 39; ул. Незабудковая 5-7; ул. Печатная 18; С/т «Пролетарский Молот»

9.00 — 16.00

Ул. Серафимовича 15-23, 12-26; пер. Халтуринский 33-35, 24-32; ул. Социалистическая 24-36, 15-21; ул. Шаумяна 28-36, 15-17

9.00 — 17.00

Ул. Урожайная 2, 4/82; пр. Шолохова 173; ул. Новолесная 4/1, 4/2, 5; ул. Амбулаторная 95-115; ул. Деревянко 44, 11-27, 18-28; ул. Демьяна Бедного 26-32; ул. Подгорная 1-39, 2-20; пер. Саперный Спуск 31-51, 50-54

10.00 — 16.00

Ул. Закруткина 35-67, 38-66; ул. 1-я линия 2-40, 1-31; ул. 3-я Линия 2-184, 15-33; ул. 5-я Линия 2-26, 1-31; ул. 7-я Линия 1-21, 2-20; ул. 9-я Линия 2-4; ул. Мясникова 75-93; ул. Советская 32-56

23 ноября

9.00 — 13.00

Ул. 14-я Линия 64-78

9.00 — 14.00

Ул. Суворова 75-77, 42-48; пер. Университетский 57-61

9.00 — 17.00

Ул. Мелитопольская 19-41; ул. 12 декабря 31-47; Курчатова 40-64; Самоходный 2-28, 1-13; ул. Плеханова 1А,12; ул. Батуринская 2-8/12; ул. Литвинова 4, 8/1; просп. Стачки 27/2, 27, 27А; ул. Глинки 95, 96; ул. Днепропетровская 2/3, 4/96; ул. 20 лет Октября 79, 79/2

13.00 — 17.00

Ул. Ченцова 37-69; ул. 6-я Линия 58; ул. 10-я Линия 85, 92

22 — 23 ноября

9.00 — 16.00

Просп. Буденовский,72/А,74,74/Б,92/А; ул. Черепахина 228; ул. Варфоломеева 213

23 — 25 ноября

10.00 — 16.00

Ул. Мартовицкого 2-50, 1-69; ул. Нариманова 111-115

24 ноября

9.00 — 16.00

Ул. 3-я Кольцевая 58, 60, 60/35, 58Б, 58А; ул. 4-я Кольцевая 2-22, 40/1, 25-39, 39/40; ул. 5-я Кольцевая 1-21, 2-34; ул. Мадояна 35-61, 32-42; ул. Разина 1, 3, 3А; ул. Мечникова 81/3

9.00 — 17.00

Ул. Кулагина 1; ул. Плеханова 14; просп. Стачки 31-41, 41/1, 53, 59, 65, 71

25 ноября

9.00 — 16.00

Ул. Степана Разина 1, 3А; ул. Мадояна 32; ул. 3-я Кольцевая 58, 58А, 58Б; ул. Мечникова 81/3

9.00 — 17.00

Ул. 1-я линия 31-57, 44-54; ул. Шоссейная, 1-185 2-180; ул. Пойменная 1 А;1 Г; 1 Д; ул. Артемовская 27-49, 22-44; ул. 2-я Володарского 87-131, 80-104; ул. Днепростроевская 79-99, 96-118; ул. Кулагина 35-49, 56-58; ул. Литвинова 32-36; ул. Портовая 188А; ул. Черкесская 24-42, 25-51

26 ноября

9.00 — 21.00

Ул. Текучева 207, 209, 348; просп. Театральный 62

27 ноября

9.00 — 21.00

Ул. Текучева 207, 209, 348; просп. Театральный 62