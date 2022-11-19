В Ростовстате рассказали, как за год подорожал минимальный набор продуктов

Стоимость минимального набора продуктов сравнили с показателями декабря 2021 года. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области с декабря 2021 года подорожал минимальный набор продуктов. Как изменилась его стоимость, рассказали в Ростовстате 18 ноября.

В октябре 2022 минимальный набор продуктов в среднем обходился жителям Ростовской области в 5 169, 97 руб. По сравнению с предыдущим месяцем его стоимость выросла на 0,3%. С декабря предыдущего года подорожание составило 2,3%.

Ранее советник президента и эксперт по ценообразованию Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Корнюш сообщил, что в декабре могут подорожать хлебобулочные изделия. По его словам, связано это с повышением тарифов за коммунальные услуги.

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