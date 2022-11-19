В Ростовской области открылась запись в детские кружки и секции через портал госуслуг

Для записи в секцию нужно заполнить данные. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Ростовской области могут записать ребенка в кружок или секцию через портал госулуг. Об этом сообщается на сайте правительства донского региона.

На портале собрана вся информация о дополнительных программах обучения для детей. Любому, у кого есть подтвержденная учетная запись на портале, доступна запись в секции в онлайн-режиме. Для этого нужно выбрать регион проживания, учебный год и программу. Необходимо также указать возраст ребенка и направление, в котором ему бы хотелось развиваться. Можно выбрать дату начала занятий, группу и способ оплаты в том случае, если за кружок нужно платить. Последний шаг — заполнение данных ребенка.

— Услуга «Запись на программу дополнительного образования» стала 87-й в перечне массовых социально значимых услуг, обязательных к переводу в электронный вид. Ростовская область справилась с поставленной задачей на 100%, - рассказал заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.

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