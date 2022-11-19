Сотни жителей Ростова остались без отопления и горячей воды из-за аварии

Отопление отключили в 19 ноября.
Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ
В Ростове жители Советского, Железнодорожного и Ленинского районов сообщили, что их дома остались без отопления. Некоторые также сообщили об отсутствии горячей воды.
В администрации донской столицы сообщили, что произошла коммунальная авария. Сейчас на месте работают службы.
— Произошла авария, занимаются службы. Дополнительную информацию сообщим, — прокомментировали в пресс-службе мэрии.
Когда тепло вернется в дома ростовчан, пока не уточняется.
Ранее синоптики сообщили, что температура в выходные в Ростове будет составлять +3 - +5 градусов ночью. Ожидается дождь.