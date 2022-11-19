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НовостиОбщество19 ноября 2022 13:03

Сотни жителей Ростова остались без отопления и горячей воды из-за аварии

Устранением аварии занимаются коммунальные службы
Михаил СТРИЖЕВ
Отопление отключили в 19 ноября.

Отопление отключили в 19 ноября.

Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

В Ростове жители Советского, Железнодорожного и Ленинского районов сообщили, что их дома остались без отопления. Некоторые также сообщили об отсутствии горячей воды.

В администрации донской столицы сообщили, что произошла коммунальная авария. Сейчас на месте работают службы.

— Произошла авария, занимаются службы. Дополнительную информацию сообщим, — прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Когда тепло вернется в дома ростовчан, пока не уточняется.

Ранее синоптики сообщили, что температура в выходные в Ростове будет составлять +3 - +5 градусов ночью. Ожидается дождь.