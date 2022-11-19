В Ростове появился памятник курсантам-артиллеристам и преподавателям РАУ

Учебный корпус института. Фото: сайт Минобороны РФ.

В Ростове 19 ноября открыли памятник курсантам-артиллеристам и преподавателям Ростовского военного института ракетных войск имени Главного маршала артиллерии М. И. Неделина. Об этом сообщает издание «Наше время».

На постаменте установлены фигуры студента, преподавателя и ракеты. Памятник предложил установить полковник Евгений Козедуб, который окончил учебное заведение в 1971 году. Идею воплотил в жизнь известный ростовский скульптор Анатолий Скнарин.

Напомним, ранее в Ростове, на пересечении улиц Щербакова и Панфиловцев установили памятник танкисту Федору Крутикову. Он погиб во время обороны города от фашистских захватчиков в 1941 году.

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