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НовостиОбщество19 ноября 2022 14:02

Отопление в трех районах Ростова пообещали вернуть к вечеру 19 ноября

На одной из теплосетей была выявлена утечка теплоносителя
Михаил СТРИЖЕВ
Сейчас на месте работают три аварийные бригады. Фото: telegram-канал Алексея Логвиненко.

Сейчас на месте работают три аварийные бригады. Фото: telegram-канал Алексея Логвиненко.

В администрации сообщили, что восстановить отопление в трех районах Ростова планируется 19 ноября. Ранее на отсутствие тепла жаловались жители Советского, Железнодорожного и Ленинского районов.

Сити-менеджер Алексей Логвиненко объяснил, что на теплосети в Железнодорожном районе была выявлена утечка теплоносителя.

— По этой причине снижены параметры температуры теплоносителя у части потребителей в трех районах: Советском, Железнодорожном и Ленинском, — прокомментировал глава администрации.

По его словам, сразу после обнаружения дефекта бригады приступили к его устранению. Их работа осложняется глубиной прокладки коммуникаций, более пяти метров.

— Завершить работы и восстановить отопление планируется сегодня до 20 часов, — добавил Логвиненко.

Власти призвали жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

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Устранением аварии занимаются коммунальные службы. (Подробности)